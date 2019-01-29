فضائح مارادونا في مسلسل جديد عن أسطورة كرة القدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس تصوير مسلسل يروي سيرة دييجو مارادونا، بموافقة أسطورة كرة القدم.

ويحمل المسلسل الذي تبثه "أمازون" عبر منصتها الإلكترونية، وتتشارك في إنتاجه مع شركة "بي تي إف ميديا" المكسيكية، عنوان "سوينيو بنديتو" (الحلم المبارك)، ويبدأ بمشهد يظهر تعاطي مارادونا المخدرات في فيلا في مدينة بونتا ديل إيستي، المحببة لدى المشاهير الأرجنتينيين.

ويجسد 3 ممثلين أرجنتينيين هم: نازاينو كاسيرو وخوان بالومينو ونيكولاس جولدشميت، شخصية مارادونا في 3 مراحل من عمره، مع ما رافق هذه المسيرة من فضائح وعلاقات عاطفية ومشكلات إدمان على المخدرات وتعاطي منشطات.

وفاز مارادونا، اللاعب التاريخي في المنتخب الأرجنتيني، بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده سنة 1986.

وأشارت "أمازون برايم فيديو" إلى أن "هذا المسلسل يتضمن حلقات سيرة ذاتية مدة كل منها ساعة، وهو يتناول الانتصارات والتحديات التي خاضها لاعب كرة القدم الأسطوري، إضافة إلى المحطات الرئيسية في مسيرته المهنية وحياته الشخصية".

وصور المخرج أمير كوستوريتسا وثائقيا عن حياة مارادونا، غير أن هذا المسلسل هو الأول عن البطل السابق الذي يدرّب حاليا فريقا محليا لكرة القدم في منطقة سينالوا المكسيكية.

وأبدت زوجته السابقة كلوديا فيلافانيي، التي يتواجه معها في المحاكم منذ سنوات، تحفظات على مضمون المسلسل.

وقالت: "رأيت تحيزهم، وهو ما يبتغون من خلاله أرباحا مالية أكبر، إذا لم يتضمن النص وصفا لحقيقة ما عشته، عندها سأروي حتما نسختي من الأحداث".