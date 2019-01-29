بالصور- فعلتها مايا دياب اخيراً… وتجرأت

في خطوة ندر مثيلها بين نجمات هذا العصر، فاجأت النجمة مايا دياب الجميع بظهورها على غلاف مجلة “هاربر بازار ارابيا” طبيعية دون مكياج او تعديل على صورها.

مايا نشرت صورة من جلسة التصوير وكتبت: “لا فوتوشوب، لا تعديل ولا مكياج، لدي الشجاعة والثقة لأكون انا على غلاف مجلة هاربر بازار ارابيا”.

أيضاً المجلة نشرت عبر حسابها مجموعة من الصور لمايا من المقابلة وكتبت: “للمرة الأولى، وقبل أيام على إطلاق علامتها الجمالية الخاصة، مايا دياب تزيل القناع لتظهر “مايا على طبيعتها” وتتحدث عن قراراتها، قوتها، وسرعة تأثيرها”.

مايا، التي تُزين غلاف المجلة لعددها في شهر شباط/فبراير المقبل، اشارت في المقابلة الى انها لا تظهر على طبيعتها من دون مكياج إلا مع عدد قليل من الأصدقاء وأفراد الأسرة. ففي تلك اللحظات فقط يمكنها أن تكون على طبيعتها، وتحب ذلك كثيراً، لكن عليّها أولاً التواجد بين أشخاص تثق بهم وتحبهم.

من جهة اخرى، تسافر “دياب” الى المكسيك من 1 الى 4 شباط حيث ستحيي حفلة فنية في الكانكون.

نذكر ان آخر أعمال مايا دياب اغنية منفردة بعنوان “يصفوا حكي”.