شاهدي مكياج النّجمات في حفل توزيع جوائز SAG 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع انتظار ظهور أبرز المشاهير، والنجمات على السجادة الحمراء، وحصولهم على جوائز، بفضل أعمالهم وأدوارهم المميّزة، تتحوّل إلى منصّة عرض لأزياء وإطلالات النجمات، التي سرعان ما تصبح من أبرز الصّيحات لاحقًا.

وبالإضافة إلى ما تقدّمه لنا نجمات السجادة الحمراء، من أزياء جذّابة وأنيقة، يلفتن الأنظار أيضًا، بإطلالات مكياج لا تُقاوم تثير الجدل، سواء كان لما تتميّز به من جرأة، أو نعومة وبساطة، ولذلك، لم نفوّت تقديم أبرز إطلالات مكياج نجمات حفل توزيع جوائز SAG 2019:

لوسي بوينتون

تميّزتْ إطلالة الممثلة الأمريكية، بالنعومة والرقّة، مع لمسة من الجرأة في الوقت ذاته، فبعد إضافتها ذيل فرس رقيق، ذي ربطة مخملية ناعمة لشعرها القصير، اعتمدتْ آيلاينر غير تقليديّ بالمرّة، حيث رسمتْ خطًا رفيعًا أسفل الحاجب، مع تحديد النصف الداخليّ لخطّ رموش عينها السّفلي، وركّزتْ على رموش لافتة، وأحمر شفاه ورديّ هادئ.

إيمي آدامز

تتميّز إيمي بنعومة إطلالاتها، وتركيزها على إبراز جمالها، دون مبالغة، وبأبسط اللمسات، ولفتتْ الأنظار بمكياجها الرّقيق الذي اعتمد على آيشادو هادئ، ولمسة من الآيلاينر مع رموش طويلة وكثيفة، أبرزتْ جمال عينيها، ثمّ أكملتْ إطلالتها بملمّع شفاه، ورديّ، وشنيون أنيق.

صوفيا هوبليتز

اعتمدتْ الممثلة الأمريكية، في مكياجها على كثافة حاجبيها ورموشها، واختارتْ درجة زاهية وجريئة، من الأحمر لشفتيها.

ليدي غاغا

عند التحدّث عن الجرأة، لا يمكن تجاهل إطلالة مكياج ليدي غاغا الدراماتيكية، والتي اعتمدتْ على آيشادو ميتاليك، ورموش جذّابة وشفاه تزيّنت باللّون النبيذي العميق.

أليسون بري

جمعتْ أليسون بين النعومة والحدّة، حيث اعتمدت آيشادو ذهبيًا براقًا، ولونًا خوخيًا مائلًا إلى النيود لشفتيها، مع اختيار حاجبين مُحدّدين بوضوح، والتركيز على الماسكرا والكحل، لإكمال إطلالتها.

صوفيا بوش

أضفتْ لمسة من الكلاسيكية لإطلالتها، من خلال اختيار الخوخي الدافئ لعينيها وشفتيها، مع اختيار آيلاينر باللّون الأزرق الدّاكن، لتحديد خطّ رموشها السّفلي فقط، وقد أضفتْ تسريحتها لمسة مميّزة للإطلالة.

إيما ستون

بالإضافة إلى لون شعرها المميّز، لفتتْ إيما الأنظار بمكياجها الانيق، الذي اعتمد على آيشادو باللّون الذهبيّ، ودرجة ناعمة من ملمّع الشّفاه الأحمر.

لوبيتا نيونغو

على عكس اطلالاتها السّابقة، اختارتْ لوبيتا مكياجًا جريئًا لافتًا، إذْ حدّدتْ عينيها باللّون الأسود، وأضافت آيلاينر براقًا، باللّون الورديّ لخطّ رموشها السّفلي، كما اختارتْ أحمر لامعًا، مائلًا إلى البرتقالي لشفتيها، وكانت تسريحتها لافتةً أيضًا.