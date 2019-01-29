ابنة بسام الملا تُثيرُ ضجّة بلقطات "حميميّة" مع شابّ مجهول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تنشر الفنانة السورية الشّابّة، شمس، ابنة المخرج بسام الملا، صورًا جريئة لها باستمرار، تُعرّضها للهجوم من وقت لآخر، واعتاد الجمهور على جرأة شمس الكبيرة، في إطلالاتها وملابسها.

لكن هذه المرّة، ربّما تجاوزتْ شمس، الخطوط الحمراء في آخر صورها، بحسب ما أشار له الجمهور، حيث ظهرتْ إلى جانب شابّ، وهي تحتضنه، مُرتدية المايوه، وظهر الشّابّ أيضًا، بجسده العاري.

الصّور، صدمتْ الجمهور، لجرأة شمس في إطلالتها، بالإضافة لظهورها بأوضاع "حميميّة" كما أشار البعص، مع شابّ مجهول لم تكشف عن وجهه.

واستغلّ البعض هذه الصّور للسّخرية من والدها، بسام الملا، مخرج سلسلة مسلسل البيئة الشّاميّ الشّهير "باب الحارة"، حيث علّق أحدهم، أنّ الملا، استطاع أنْ يُغطي نساء الحارة، ولم يستطعْ أنْ يقوم بذلك مع ابنته.

وجاءت أغلب التعليقات الساخرة حول "باب الحارة"، والمقارنة بين بنات وسيّدات الحارة، وبين شمس الملا، خصوصًا أنّها شاركتْ في الجزء التاسع من العمل بشخصية "صفا"، التي هربتْ إلى "حارة الضبع"، بعد قيامها بقتل عدد من الجنود الفرنسيين، انتقامًا لوالديها.