الشركة المنتجة لمسرحية "الملك لير" تكشف عن الأفيش الأول للعرض

كشفت كايرو شو - أول كيان مصري لصناعة الترفيه - عن الأفيش الأول لرائعة الملك لير التي سيقدمها للمسرح النجم الكبير الدكتور يحيى الفخراني، ويشاركه في البطولة نخبة من كبار النجوم والنجمات إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الواعدة .

وأكد مصدر مسؤول بإدارة كايرو شو المنتجة للمسرحية، أن العرض سيمثل رؤية جديدة تماما لتلك الأيقونة المسرحية الخالدة لوليام شيكسبير ، موضحا أن الشركة حرصت علي توفير كل الإمكانيات اللازمة ليخرج العمل بشكل لائق ومختلف حتى عما قدمه الدكتور يحيى الفخراني قبل ذلك لهذا النص العظيم على مسرح الدولة ، لافتا إلى أن جمهور المسرح المتشوق لعودة الفخراني سيلمس تميزًا كبيرًا على كل المستويات بدءاً من الملابس والصوت وحتى الديكورات و تجهيزات المسرح ذاته .

وأشار المصدر إلى أن الملك لير من إخراج المخرج الشاب تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى ، وستعرض على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس "الماركيه" المتواجد داخل مجمع كايرو فيستيفال سيتي.

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