غادة عادل تصف خالد صالح بـ"طيب القلب" وأنّ دمعته قريبة

لم يكن خالد صالح ممثلا عاديا حيث كان دائما محبا للفن منذ التحاقه بكلية الحقوق، ورغم مشواره القصير في الفن فإنه قدم مجموعة من الأعمال المميزة في السينما والتلفزيون حتى رحل في 2014، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على كواليسه مع الفنانين الذين تعاملوا معه.

قالت غادة عادل إن خالد صالح من الفنانين الكبار حيث إنه يمتلك موهبة كبيرة وحضور طاغٍ، مشيرة إلى أنها التقته في فيلم "ملاكي إسكندرية" و"ابن قنصل"، وما لاحظته في كواليسه أنه يقرأ المشهد جيدا، وكان يذاكر حتى حركة الشخصية وليس الكلام فقط، فكان ينجح في أداء المطلوب منه تماما وكانت دمعته قريبة كثيرا وكان قريبا من أولاده كثيرا.

وأكد أحمد عز أن خالد صالح كان من أعز أصدقائه وكان من الفنانين القريبين إلى قلبه كممثل، مشيرا إلى أن العمل معه متعة إذ إن كواليسه دائما تتسم بالبهجة بين تصوير المشاهد، موضحا أنه كان دائما يتأمل الورق الذي يقرأه ودائما يظهر بشكل مختلف أمام الكاميرا ليبهر كل من حوله رحمه الله.

وبيّنت الفنانة صابرين أن خالد صالح ممثل من الكبار حيث إن خبرته على المسرح أفادته كثيرا في تقديم العديد من الشخصيات، موضحة أنه قدم دور الشاعر مأمون الشناوي في مسلسل "أم كلثوم"، وكانت مشاهده سلسلة وقوية ولافتة، وتم تصوير المشاهد من أول مرة حيث استمع جيدا لما تطلبه مخرجة العمل إنعام محمد علي ونفذه تماما حتى إنه نجح في توصيل روح الشاعر في العمل، أما الناقد فتحي العشري فقال إن خالد صالح قدم أروع أدواره في فيلم "عمارة يعقوبيان" ونجح نجاحا كبيرا في وضع اسمه في تاريخ الفن من خلال أعماله القوية، مشيرا إلى أن رحيله بالفعل شعر به الجمهور بشكل كبير حيث إنه من الفنانين الذين تركوا بصمة قوية من خلال السينما والتلفزيون.

وأضاف الفنان أحمد عزمي أن خالد صالح هو فنان مهم لن ينساه أحد، موضحا أنه قدم معه مسلسل "سلطان الغرام" وقدم معه دور الأب موضحا أنه بالفعل كان يشعره أنه والده، موضحا أنه كان يخرج كل من حوله بضحكة بعد المشاهد القوية وكان دائما يقبل خيرية أحمد من رأسها، وكانت تدعي له كثيرا وأشار عزمي إلى أن خالد صالح لن ينسى لأنه في القلوب.

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