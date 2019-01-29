شكرا لقرائتكم خبر عن أول ممثلة عربية تصل إلى العالمية.. 10معلومات عن كوكا "عبلة السينما المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لإتقانها اللغة الإنجليزية وملامحها العربية الخالصة لفتت الفنانة كوكا الملقبة بـ"عبلة السينما المصرية" صناع السينما العالمية فاختارها المخرج للمشاركة فى فيلم «Jericho» أو «تاجر الملح» لتشارك النجم العالمى «بول روبنسون» البطولة.

الفنانة كوكا مجسدة شخصية عبلة الفتاة البدوية ذكاء مخرج الفيلم ثورنتون فريلاند في تسويقه جعله يكتب علي الأفيش والتتر بطولة «الأميرة الإفريقية» وكتبت الصحف الأمريكية انذاك أن هذا الفيلم تقوم ببطولته الأميرة كوكا الإفريقية مما ساعد على جذب الإقبال على الفيلم .

افيش فيلم كوكا العالمي الذي شاركت بطولته مع روبنسون واليوم السابع يرصد 10 معلومات عن الفنانة الراحلة " كوكا " التى تمر اليوم ذكرى رحيلها: اسمها الحقيقي ناجية إبراهيم بلال

ولدت كوكا فى القاهرة عام 1917، لأب كان ضابطًا من السودان، وأم ريفية مصرية

قررت أن تعمل في شبابها في مجال السينما، فعملت قبل أن تكمل العشرين من عمرها كـ «مونتيرة» في ستوديو مصر

حصلت على أول أدوارها في فيلم «بواب العمارة» مع علي الكسار في عام 1935، وبعدها بعام قامت بدور صغير في فيلم «وداد» مع أم كلثوم . قامت بدور فتاة زنجية فى مسرحية «صندوق الدنيا» وكان هذا الدور سببا فى دخولها العالمية

جسدت دور البدوية فى 16 فيلمًا سينمائيًا ولم تخرج عن هذا الدور إلا فى ثلاثة أفلام فقط هى فيلم «مصنع الزوجات» و «بواب العمارة» و «سيجارة وكأس» تعاونت الممثلة كوكا مع المخرج نيازى مصطفى فى أكثر من فيلم وتم خطبتهما ثم تزوجها

رفضت كوكا فيما بعد زواجها المشاركة فى كل عروض السينما العالمية لأن مشاركتها كانت تستوجب إقامتها خارج مصر لفترات طويلة الأمر الذى رفضه زوجها المخرج لم تتمكن من الإنجاب حيث حاولت العلاج مع الكثير من الأطباء لكن بدون فائدة، فقررت ألا تحرم زوجها من أن يكون له طفل فاختارت لزوجها الراقصة نعمت مختار لكنه لم يستطع الاستمرار في هذه الزيجة طويلًا، فقرر الانفصال عنها والعودة لصاحبة قصة الحب الوحيدة في حياته وهى كوكا أصيبت بمرض السرطان وفور علم نيازى مصطفى بذلك ظل معها حتى توفيت 29 يناير عام 1979 ليلحق بها بعد سبع سنوات عندما عثر على جثته مخنوقا ولم يعرف القاتل حتى الآن.

كانت هذه تفاصيل خبر أول ممثلة عربية تصل إلى العالمية.. 10معلومات عن كوكا "عبلة السينما المصرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.