شكرا لقرائتكم خبر عن بتحب اليوجا أكتر .. سام نيل يمارس التمارين الرياضية مع خنزير .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الممثل سام نيل نجم سلسلة أفلام Jurassic Park، لديه علاقة وطيدة مع حيواناته الأليفة، والتى دائماً ما يحرص على مشاركة متابعيه ومحبيه بأخبارهم والتفاعل معهم حولها، وخاصة صديقة الخنزير، الذى توطدت علاقتهما سوياً فأصبحا يقيومان بتمارين الصباح معاً ويدرب بعضهم البعض على هذه التمارين، وفقاً لما قاله سام فى تغريداته على تويتر.



سام نيل يمارس اليوجا مع حيوانه الخنزير



سام نيل يمارس اليوجا مع حيوانه الخنزير

وعلق سام على صوره مع الخنزير أنجليكا التى لعبا فيها اليوجا سوياً :"أنا وهذا الخنزير نفعل هذا روتين التمدد معاً هذا الصباح، وكلانا يتناوب فى تدريب الآخر، وبينما نحن هنا لشرح مواجهة الكلب أو الكوبرا إلى الخنزير، إنه يحب اليوجا أكثر من تمارين البيلاتس، فقط 3 آخرين يا سام .. حسناً أيها المدرب".

ويمتلك سام وخنزيره شهرة واسعة وسط متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعى، نظراً لقيامهم بالعديد من الأشياء سوياً، فيغنوا سوياً فى دويتو، وفى فيديو آخر ظهر سام وهو يعلم "أنجيلكا" بعد كلمات اللغة الإنجليزية، ويقول سام فى أحد فيديوهاته أن "أنجليكا" تغضب عندما ينشغل عنها كثيراً عند تصوير أحد ادواره، ويلتقط معها العديد من صور السيلفى.

وبجانب الخنزير، يعتنى سام بحيوانات أخرى، بما فى ذلك بقرة يطلق عليها اسم هيلينا نسبة إلى الممثلة هيلينا بونهام كارتر ، ودجاجة تدعى روز بيرن وبطة تدعى تشارلى بيكرينج.

وتفاعل العديد من رواد تويتر مع الصورة الأخيرة لسام مع خنزيرته أنجليكا، معبرين عن حرصهم على متابعة أخبارها وطالبوه بعمل برنامج لها على قنوات التليفزيون.