شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده من 17 سنة.. حكيم افتتح المؤتمر الاقتصادى العالمى "دافوس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك المطرب الشعبى حكيم أرشيف كبيرا من الصور التى التقطت له بعدد هائل من الأحداث الهامة، وبنفس تاريخ اليوم 29 يناير، لكن عام 2002 افتتح حكيم المؤتمر الاقتصادى العالمى المعروف بمنتدى دافوس الذى نقل لأول مرة من مقره الدائم بسويسرا إلى نيويورك بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 لمساندة الاقتصاد الأمريكى بعد الأضرار التى لحقت به نتيجة الحادث الإرهابى الشهير بتفجير مركز التجارة العالمى.

شارك حكيم فى إحياء الحفل عدد من نجوم العالم منها فرقة الفنان العالمى "كوينسى جونز" مكتشف مايكل جاكسون والشاب خالد واوليجا وأطلقت صحيفة نيويورك تايمز على حكيم لقب الأسد المصرى " Egypt lion of " لتواجده وسط الكبار فى عالم الأغنية متحديا الإرهاب من موقع انهيار برجى التجارة.



حكيم و الشاب خالد



حكيم و أولجا