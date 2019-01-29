نجوم الفن يهنئون أنغام ببرنامجها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ عدد من نجوم الفن، المطربة الكبيرة أنغام، ببرنامجها الجديد "الزمن الجميل"، المقرر عرضه على شاشة أبو ظبي الفضائية، ابتدءا من يوم الجمعة الموافق 2 فبراير المقبل.

ونشرت أنغام البرومو الدعائي للبرنامج، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، وعلقت: "أنغام في الزمن الجميل، ابتداء من 1 فبراير".

وعلق الشاعر أمير طعيمة قائلا: "مبروك مقدما يا نغوم"، بينما علق الفنان محمد شاهين: "مبروك يا نغومة"، كما علقت الفنانة رانيا يوسف قائلة: "مبروك يا أجمل إنسانة وأجمل صوت".

برنامج "الزمن الجميل" يعرض على شاشة أبو ظبي الفضائية، وهو برنامج لاكتشاف المواهب من كافة أنحاء الوطن العربي، ويشارك في لجنة التحكيم المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور.