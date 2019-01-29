خاص| سارة الشامي تتعاقد مع بيتر ميمي على "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة سارة الشامي في تصريحات خاصة لمصراوي، عن تعاقدها على المشاركة في فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي.

وقالت "سارة" أنها تعاقدت على المشاركة في بطولة الفيلم، وسعيدة جدا للتعاون مع المخرج بيتر ميمي وشركة "نيو سينشري" المنتجة للفيلم.

وأوضحت أن فيلم "موسى" سيكون عمل سينمائي ضخم ينتمي لنوعية الأفلام التشويقية، ومن المقرر أن يتم البدء في تصوير الفيلم بعد شهر رمضان القادم.

يذكر أن الفنانة سارة الشامي تتلقى ردود الأفعال على أولى بطولاتها المطلقة من خلال مسلسل "أنا شيري دوت كوم"، الذي عُرض مؤخرا على منصة "VIU" الإلكترونية.

مسلسل "أنا شيري دوت كوم"، بطولة سارة الشامي، محمد مهران، فارس حداد، عماد رشاد، بسنت شوقي، جيلان علاء، إنجي وجدان، ومن إخراج رامي رزق الله.