داليا مصطفى تكشف عن دورها في "قمر هادي" رمضان المقبل

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تشارك الفنانة داليا مصطفى في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "قمر هادي" بجانب الفنان هاني سلامة.
أكدت "داليا" أنها تدخل بلاتو التصوير خلال هذا الأسبوع، لافتة إلى أنها تقدم دورًا جديدًاهو شخصية "مركبه"، الأولى "مريم" وهي زوجة الفنان هاني سلامة، والثانية "سلمي" وهي صديقتها الوحيدة تعد من أقرب الناس إليها، وتتوالى الأحداث
يذكر أن "قمر هادي" يضم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم هاني سلامة، يسرا اللوزي، داليا مصطفى، هادي الجيار، حمزه العيلي، آية سماحة، إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز.
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