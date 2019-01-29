شاهد.. سامح حسين يطرح بوستر "عيش حياتك"

كتبت - إيمان محمد طرح الفنان سامح حسين، بوستر فيلمه الجديد "عيش حياتك" المقرر عرضه بالسينمات قريبًا، وأجازت الرقابة الفيلم كجمهور عام. عام. يذكر أن "عيش حياتك" بطولة سامح حسين، ساندي، إدوارد، محمد نور، ومها أبو عوف، وسامية الطرابلسي، ميدو عادل، محمود البزاوي، أحمد التهامي، علاء مرسي، حمادة بركات، حمزة العيلي، تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني.

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