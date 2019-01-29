الخميس.. ورشة فوم وبانتومايم وأفلام كارتون بإجازة سعيدة

كتبت - إيمان محمد

في إطار مهرجان "إجازة سعيدة" الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة إجازة نصف العام بساحة الهناجر للأطفال من سن 6 حتى

15 عامًا، التي تستمر حتى 31 يناير الجارى.

وتختتم فعاليات إجازة سعيدة، الخميس المقبل، 31 يناير،

حيث تقام ورشة إشغال الفوم بإشراف مجموعة من الفنانين، وتقدم فرقة "اسمك ايه" عروض البانتومايم للأطفال، كما يقدم نادي سينما الكارتون المصري مع عطية خيري مجموعة من أفلام الكارتون.