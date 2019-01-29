شاهدوا.. بريطانية “عطست” فوجدت خاتما فقدته قبل 12 عاما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 12:57 مساءً -

إستمرت امرأة بريطانية في البحث عن خاتمها الضائع المفضل لمدة 12 عاما، لتعثر عليه مؤخرا في مكان لم تتوقع أن تجده فيه.

وتعتبر خبيرة التجميل ​أبيغيل تومبسون​، وهي من منطقة ويست يوركشاير في بريطانيا،التي فقدت الخاتم أنه ذكرى جميلة لها بعدما قدمته لها والدتها في عيد ميلادها الثامن كهدية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشابة البالغة من العمر 20 عاما، لاحظت خروج شيء من أنفها بعد أن انتابتها نوبة “عطس” شديدة وهي في منزلها، ليتضح لاحقا أنه الخاتم الذي فقدته عام 2007.

واكتشفت تومبسون الخاتم في المخاط الذي خرج من أنفها، وفق ما ذكرت صحف “ديلي ميل” و”ذي صن” و”ميرور” البريطانية.

وأشارت إلى أنها لاحقا استنتجت أن الخاتم ربما علق في أنفها “بينما كانت تنظف أنفها بإصبعها”.

وكانت تومبسون قد افترضت أن الخاتم تعرض للسرقة بعد شهور قليلة من حصولها عليه، لكنها قالت الآن: “لم ولن يخطر على بالي حتى بعد مليون سنة أن الخاتم علق في أنفي”.

وفي السياق عينه، قال جراح التجميل نافين كافالي إن مثل هذا الأمر شائع في الواقع، مشيرا إلى أنه “غير متفاجئ” من الحالة، وأن القصة عادية.

وأوضح الطبيب أن الكثير من الناس يعثرون على بعض الألعاب الصغيرة أو الخرز في الأنف، وفي هذه الحالة فإنه مع العمر يكبر الأنف، لذا أصبحت المساحة داخله أكبر من الخاتم، فخرج عن طريق العطس.