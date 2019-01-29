ممثل يحضر محاكمة "أشهر تاجر مخدرات": أستعد لتقديم شخصيته في مسلسل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حضر الممثل الذي يؤدي دور "إل تشابو" في مسلسل "ناركوس"، بشكل مفاجئ، إلى المحكمة التي يمثل أمامها تاجر المخدرات المكسيكي الشهير في نيويورك؛ للاطلاع أكثر على شخصيته.

وعرّف صحفي الممثل المكسيكي أليخاندرو إيدا، 34 عاما، الذي يؤدي دور خواكين "إل تشابو" جوسمان في مسلسل "ناركوس" الناجح عبر "نتفليكس"، إلى أحد محامي تاجر المخدرات والمتهم نفسه لدى وصوله إلى محكمة بروكلين الفيدرالية، حيث تجرى المحاكمة.

وابتسم له "إل تشابو"، وألقى أليخاندرو إيدا التحية على زوجة تاجر المخدرات إيما كرونيل، التي تحضر الجلسات يوميا تقريبا.

وقال إيدا للصحفيين: "بصفتي ممثلا أهدف إلى التعبير عن الشخصية الحقيقية للدور"، موضحا: "أتيت لأدرس رجلا يشكل بطريقة ما أسطورة".

وأضاف أنه شعر بـ"التوتر" لرؤية "إل تشابو" في الحقيقة، وأكد أن لديه "مشاعر متناقضة" حيال "إل تشابو"، 61 عاما، وحيال محاكمته.

وأوضح: "بصفتي ممثلا أدرس الإنسان فيه، أراقب تصرفاته ونظراته، كيف يلامس وجهه"، متابعا: "على الصعيد الإنساني الأمر حزين؛ إذ نشعر بكل سلطة الولايات المتحدة ضد شخص واحد".

وأكمل: "لكن بصفتي مكسيكيا، أرى أن على هذا الرجل أن يدفع ثمن جرائمه؛ فالكثير من الناس، آلاف الأشخاص قضوا جراء تجارة المخدرات"، متسائلا إن كان إل تشابو "دمية" في كل هذا.

وتفيد السلطات الأمريكية بأن كارتل سينالوا بزعامة "إل تشابو" نقل إلى الولايات المتحدة أكثر من 154 طنا من الكوكايين بين عامي 1989 و2014 بقيمة تقدر بـ14 مليار دولار.

وانطلقت محاكمته في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في نيويورك، على أن تنتهي في أواخر الشهر المقبل.