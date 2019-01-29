Jan 29, 2019
بعد ان اشارت في السابق انها ستغيب عن رمضان 2019 بسبب أخذ قسطاً من الراحة بعد سنوات طويلة من المشاركة في مسلسلات الشهر الفضيل، تعود الممثلة المصرية غادة عبد الرازق عن قرارها حول عدم المشاركة في رمضان المقبل بمسلسل سيحمل عنوان “حدوتة مرة”.
غادة ستطل في المسلسل بشخصية مختلفة ستعود من خلالها الى الادوار الشعبية كشخصية الحاجة زهرة. وهي حالياً تعقد جلسات عمل مع المؤلف عمر عبد الحليم والمخرجة ياسمين أحمد للاستقرار على ترشيحات أبطال المسلسل.
لم يتم تحديد الموعد لبدء تصوير المسلسل.
نذكر ان “ضد مجهول” هو آخر مسلسلات “عبد الرازق” وعرض في رمضان 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار نهائي، غادة عبد الرازق بـ “حدوتة مرة” في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.