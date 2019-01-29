قرار نهائي، غادة عبد الرازق بـ “حدوتة مرة” في رمضان

بعد ان اشارت في السابق انها ستغيب عن رمضان 2019 بسبب أخذ قسطاً من الراحة بعد سنوات طويلة من المشاركة في مسلسلات الشهر الفضيل، تعود الممثلة المصرية غادة عبد الرازق عن قرارها حول عدم المشاركة في رمضان المقبل بمسلسل سيحمل عنوان “حدوتة مرة”.

غادة ستطل في المسلسل بشخصية مختلفة ستعود من خلالها الى الادوار الشعبية كشخصية الحاجة زهرة. وهي حالياً تعقد جلسات عمل مع المؤلف عمر عبد الحليم والمخرجة ياسمين أحمد للاستقرار على ترشيحات أبطال المسلسل.

لم يتم تحديد الموعد لبدء تصوير المسلسل.

نذكر ان “ضد مجهول” هو آخر مسلسلات “عبد الرازق” وعرض في رمضان 2018.