عمرو يوسف وقراره المفاجئ في اللحظات الاخيرة

بعد ان اعتذر عن الاعمال الدرامية التلفزيونية لرمضان 2019، عاد الفنان المصري عمرو يوسف وبدّل رأيه وأتخذ القرار المفاجئ في اللحظات الاخيرة بخوض السباق الرمضاني بمسلسل جديد.

ووقع “عمرو” عقداً مع فنون مصر للمنتج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، لعمل جديد تأليف نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج، اخراج محمد سلامة.

وتتكتم الجهة المنتجة حول تفاصيل العمل الذي سيبدأ تصويره مطلع شباط/فبراير المقبل.

وكان “يوسف” قد اشار في السابق الى انه سيغيب عن رمضان القادم لسببين، الاول لأنه تعب جداً اثناء تصوير مسلسل “طايع” الذي عرض في رمضان 2018. والسبب الثاني لأنه سيخوض عدة ادوار سينمائية ولهذا اتخذ قراره بأن يستريح قليلاً عن الأعمال الدرامية كي يركز على الافلام السينمائية حيث سيشارك في عدة افلام منها “علي الزيبق” و “ولاد رزق 2”.