ميغان ماركل تواجهُ أزمة عائليّة جديدة مع أختها.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صاحبتْ حياة ميغان ماركل، منذ دخولها القصر الملكيّ البريطانيّ، وحصولها على لقب دوقة ساسكس، العديد من الدراما العائلية، وخاصّة فيما يتعلّق بأختها غير الشقيقة، سامنثا ماركل.

ويبدو أنّ "سامنثا" تتفرّغ من أجل مهمّة واحدة، وهي تعكير صفاء حياة ميغان، وتشويه سمعتها، فبعد تسبّبها في العديد من الأزمات لميغان سابقًا، تعاود سامنتا ظهورها مرّة أخرى، بتصريح صادم.

وأعلنتْ سامنثا، 54 عامًا، عن إصدارها كتابًا من جزئين، يتناول حياة ميغان ماركل، تحت عنوان "ظلال على حياة الدوقة" The Shadows Of The Duchess.، بحسب "ذا صن" البريطانية.

ويبدو أنّ سامنثا تتعمّد مضايقة ميغان، وتعكير صفوها دائمًا، حيث تنوي إطلاق كتابها في الرّبيع المُقبل، والذي سيتزامن مع ولادة الدوقة لمولودها الأوّل، وهذا ليس بمحض الصّدفة.

وبالإضافة إلى سعيها، لإفساد الاحتفال بالمولود الملكيّ المنُتظر، تنوي سامنثا تشويه سمعة دوقة ساسكس، كما يبدو أنّه لن يوقفها شيء عن تحقيق ذلك، حيث توعّدتْ في تغريدة لها على تويتر: "لن أخفي شيئًا، فالعالم لا يعرف الحقيقة كاملة، وكتابي يكشف كلّ ما يدور خلف الكواليس، وثقوا بي، فهناك الكثير في جعبتي".

يُذكر، أنّ تصريحات سامنثا "الجارحة"، بشأن ميغان ليست المرّة الأولى، إذْ سبق ووصفتها بالمتسلّقة الاجتماعيّة.