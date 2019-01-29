سهيلة بن لشهب تكشفُ سرّ "الخاتم".. هل هي مخطوبة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركتْ المطربة الجزائرية، سهيلة بن لشهب، نجمة برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، متابعيها بفيديو بث مباشر عبر "سناب شات"، حيث تبادلتْ معهم التّحيّات، مُعربة عن سعادتها بالحديث مع جمهورها.

وبسؤال أحد متابعي سهيلة، عن الخاتم الذي ترتديه باستمرار في يدها، وماذا إذا كانت مرتبطة أم لا، أجابتْ، بأنّ هذا الخاتم أهدته لها والدتها، وأنه "زينة" إكسسوار، موضحًةً، أنّها غير مرتبطة، أو مخطوبة.

وأضافتْ، أنّها تتواصل مع متابعيها، من فترة لأخرى، ولكن تغيّبها في الفترة الماضية، كان خارجًا عن إرادتها. وفي إجابة عن سؤال بشأن كيفية اهتمامها ببشرتها قالًت: "لا أضع أي شيء على بشرتي ولا الصابون، فقط أغسلها بالماء". ولم يخلو اللايف من "دندنة"، سهيلة ببعض الأغاني مع متابعيها.

يُذكر، أنّ سهيلة بن لشهب، كُرّمتْ من قبل وزير الثقافة والإعلام، عز الدين ميهوبي، لعطائها الفنيّ، وأخلاقها المشرّفة لبلدها الجزائر.