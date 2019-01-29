دينا فؤاد: فانتازيا "ساعة رضا" جذبتني للدور

اسماء السيد - عبّرت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بطرح فيلميها "ساعة رضا" و"قرمط بيتقرمط" بالصالات السينمائية مؤخراً. مؤكدة على أنه بالرغم من توقيت عرض الفيلمين بنفس الموسم إلا أن اختلاف دوريها فيهما يجعلها تشعر بالسعادة لأن الجمهور سيشاهدها بعملين مختلفين بشكل كامل في موسمٍ واحد..



قرمط بيتقرمط

وأضافت بتصريحٍ لـ""الخليج 365"" أن دورها في الفيلم بعيد عن الكوميديا بالرغم من طبيعة العمل الكوميدية حيث ستظهر بشخصية معدة تليفزيونية. لافتة إلى أنها أحبت هذا العمل لعدة أمور بينها طبيعة شخصية القرموطي التي تحظى بجماهيرية كبيرة بالإضافة إلى المعالجة الدرامية للفيلم المكتوبة بحرفية عالية وتمتلئ بالكوميديا، وغيرها من التفاصيل الفنية التي جعلتها تشعر بأنها أمام إضافة حقيقة لها على المستوى الفني.

ولفتت إلى أن انطباع المشاهدين للفيلم كان ايجابياً منذ طرحه، الأمر الذي أسعدها كثيراً.

ساعة رضا

وعن مشاركتها بفيلم "ساعة رضا"، أكدت أن تجربتها فيه جعلتها تشعر بالسعادة لكونها تقدم اكثر من شخصية في اطار كوميديا الفانتازيا التي تدور فيها الاحداث وتقديمها لاربع شخصيات مختلفة لافتة إلى أن الخطوط الدرامية المختلفة بالفيلم ما بين الرومانسي والكوميدي أحد أسباب حماسها للتجربة.

وأضافت أنها لم تصوّر جميع الشخصيات في نفس الوقت، وهو ما سهل عليها مهمة التصوير. لكونها تعاملت معها بشكلٍ منفرد ودون المزج بين طباع الشخصيات. مشيرة إلى أنها تتابع في الوقت الحالي ردود الفعل عليه بعد الايرادات الجيدة التي حققها منذ الأيام الاولى لطرحه.

وعن مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي" الذي يجري تصويره راهناً ليُعرَض على الشاشات قريباً، قالت "فؤاد" أن المسلسل ينتمي للدراما الاجتماعية الطويلة ويصل عدد حلقاته إلى 45. لافتة إلى أنها تعتبر التجربة بهذه الاعمال مميزة، لكونها ذات إيقاع سريع في الأحداث، وتلعب فيها شخصيات مختلفة، وتتعاون مع عدد كبير من النجوم.

وأوضحت أنها تجسد شخصية جميلة مدرسة الموسيقى ابنة رجل الاعمال الثري لكنها شخصية مركبة لكونها تحمل جمال الشكل بطباع شريرة في تصرفاتها وتعاملها مع الآخرين. مشيرة إلى أنها كانت حريصة على التحضير للعمل بشكلٍ جيد مع المخرج تامر حمزه قبل بداية التصوير. لاسيما وأن الصورة العائلية عن جميلة تختلف بشكل كامل عن الواقع.