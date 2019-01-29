ليلى علوي مفاجأة مسلسل "كارمن"

اسماء السيد -

""الخليج 365"" من القاهرة: تُطل الفنانة ليلى علوي لأول مرة كضيفة شرف في عمل ينتمي للدراما الطويلة ستُجسِّد فيه شخصية مؤثرة في الأحداث. حيث ستشارك بمسلسل "كارمن" الذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج أولى بطولاتها الدرامية.

وتصوّر "علوي" مشاهدها في العمل على مدار يومين، وسط سير العمل المكثّف بهدف الإنتهاء من تصوير المسلسل بالكامل في نهاية الشهر المقبل.