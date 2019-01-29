الفنانة منه فضالي تنشر صورة لها في الكويت عبر "فيسبوك"

نشرت الفنانة منه فضالي صورتها وهي في رحلة بالكويت وذلك عبر حسابها الشخصي بالفيس بوك وظهرت منه وهي بأحد المحلات التجارية الخاص بالملابس. منه تقوم بتصوير مسلسل قيد عائلي مع الفنانة بوسي والفنانة ميرفت أمين. قد يهمك أيضاً : منه فضالي تناقش قضايا المجتمع في"الحب الحرام" منّه فضالي تنشر صورتها بـ"البكيني" وتثير إعجاب الجمهور

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