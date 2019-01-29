سر بكاء جيهان السادات على وفاة عبد الله غيث

يصادف اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنان القدير عبد الله غيث، الذي وُلد في 28 يناير /كانون الثاني 1930 ورحل عن عالمنا عام 1993.
عبد الله غيث يعد من النجوم الذين تركوا بصمة واضحة في الدراما والمسرح، فقد قدم عشرات المسرحيات بالإضافة إلى أدوار مميزة بالدراما، وما لا يعرفه الكثير أن جيهان السادات بكت بشدة متأثرة بمشهد وفاته بمسرحية "الوزير العاشق".
ومن أبرز المسلسلات التي قدمها هذا النجم "المال والبنون" و"ذئاب الجبل" و"السيرة الهلالية".
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