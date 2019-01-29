وديع الشيخ حديث مواقع التواصل بعد "موكب" السيارات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لـ "موكب" ضخم من السيارات قد تظن من خلاله انه تابع لإحدى الشخصيات العالمية التي لا تستخدم اساسًا هذا العدد من السيارات.

وذكر الرواد أن صاحب هذا الموكب هو الفنان وديع الشيخ قبيل وصوله للغناء في احدى السهرات.

وكان وديع الشيخ حديث مواقع التواصل في الأيام الماضية بعد تداول مقاطع عديدة له قال متابعون انها تظهر غرورا غير مبرر.

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