مي عز الدين تبدأ تصوير أولي مشاهد مسلسلها "البرنسيسة بيسة"

تبدأ الفنانة مي عز الدين تصوير أولى مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل الجديد "البرنسيسة بيسة" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل يوم السبت المقبل الموافق 2 فبراير ، وذلك داخل الديكور الأساسي الأول للعمل والذي يتم تجهيزه حالياً .

يشار إلي أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" من تأليف مصطفى عمر وفاروق، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة مى عز الدين وسوسن بدر، ومحمد أنور، ايمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد، سامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم.

وتتعاون مى عز الدين مع المخرج أكرم فريد للمرة الأولى فى الدراما بعدما قدما سوياً 3 أفلام فى السينما هم ""فرح" عام 2004، و"أيظن" عام 2006، والجزء الأول من "عمرو وسلمى" عام 2007 مع تامر حسنى، فيما قدمت آخر 3 مسلسلات لها مع المخرج ابراهيم فخر وهم "حالة عشق" عام 2015 و"وعد" عام 2016 و"رسايل" عام 2018.

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