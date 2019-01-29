هبة طوجي تستعد لإحياء حفل عيد الحب في التجمع الخامس

تعود الفنانة هبة طوجي لإحياء حفلا غنائيا في التجمع الخامس يوم الجمعة 15 فبراير المقبل, وقررت مشاركة محبيها الاحتفال بعيد الحب هذا العام في القاهرة، وتفتتح خلالها هبة انطلاقتها الغنائية الجديدة لعام 2019.

ومن ناحية أخرى تنشغل هبة فى جولتها العالمية لعرضها المسرحي الناجح "أحدب نوتردام"، أشهر مسرحية غنائية فرنسية، التي تقوم فيها بدور البطولة وتجسد شخصية "أزميرالدا" وتجمع بين سحر صوتها في الغناء مع أدائها الآسر في الأداء التمثيلي والاستعراضي الراقص.

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