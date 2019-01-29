شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مصر للطيران تهنئ حماقى على ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الشركة الوطنية مصر للطيران الفنان محمد حماقى على نجاح ألبومه الجديد وخاصة أغنية ياغربة لاختياره نداء رحلات مصرللطيران التى تذاع بالمطارات فى بداية الأغنية.

جدير بالذكر أن الفنان حماقى وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع من محبى الشركة الوطنية مصر للطيران ومن عملائها الدائمين فى برنامج المسافر الدائم .

وكانت صفحة مصر للطيران على الفيسبوك قد نشرت رسالة تهنئة وشكر بصورة محمد حماقى لنجاح ألبومه الجديد.