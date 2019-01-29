شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حلا شيحة بـ"بنطلون مقطع" فى أحدث إطلالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة حلا شيحة، فى أحدث إطلالة تصوير لها بلوك جديد مرتدية بنطلون "مقطع" من الركبة وعليه تيشيرت، وشاركت حلا جمهورها بمجموعة صور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وتفاضل الفنانة حلا شيحة، بين أكثر من سيناريو ليكون أول عمل لها بعد عودتها إلى الوسط الفنى عقب فترة طويلة من التوقف بسبب إعلان اعتزالها، ولكنها لم تحسم أمرها حتى الآن.



حلا شيحة



حلا شيحة



حلا شيحة



حلا شيحة



حلا شيحة



حلا شيحة



حلا شيحة



حلا شيحة



حلا شيحة