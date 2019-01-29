ناصر عبد المنعم يقدم ورشة عن الممثل بملتقي أيام القاهرة للمنودراما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المخرج ناصر عبدالمنعم ورشة عن الممثل والمونودراما في إطار الدورة الثانية لملتقي أيام القاهرة للمنودراما التي سيتم افتتاحها بالعرض المسرحي " سأموت في المنفي " للممثل غنام غنام . يذكر ان المخرج ناصر عبد المنعم قد ترأس لجنة تحكيم المهرجان في دورته الاولي ٢٠١٨ والتي أقيمت علي مسرح مركز الهناجر للفنون تحت رعاية عالي وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ويرأس الملتقي الدكتور أسامة رؤوف .

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