شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف مهنئة أنغام على برنامجها: "مبروك يا أجمل إنسانة وأجمل صوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة رانيا يوسف، على تهنئه صديقتها الفنانة أنغام على برنامجها الجديد لاكتشاف المواهب الجديدة "الزمن الجميل"، وكتبت رانيا قائلة: "مبروك يا أجمل إنسانة وأجمل صوت".

ويبدأ مساء الجمعة القادم، بث برنامج اكتشاف المواهب "الزمن الجميل"، الذى يعرض على شاشة قناة أبو ظبى الفضائية، وتشارك فيه الفنانة أنغام، عضو لجنة التحكيم بجانب المطرب اللبنانى مروان خورى، والمطربة المغربية أسماء لمنور.

ويتكون البرنامج من 13 حلقة، وتقدمه الإعلامية اللبنانية إيميه صياح، التى سبق لها وأن قدمت برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، ويعتمد البرنامج على اكتشاف المواهب من خلال تقديمهم لأغانى الزمن الجميل.​