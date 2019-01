شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى توقع على فيلم جديد بعد إشاعات اعتزالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما كانت تفكر نجمة هوليوود أنجلينا جولى فى اعتزالها التمثيل فى السنوات الأخيرة، ووسط تكاثر الأقاويل عن أن الجزء الثانى من فيلمها القادم Maleficent 2، قد يكون دورها الأخير فى بطولة الأفلام، فاجأت أنجلينا جمهورها بتعاقدها على بطولة فيلم جديد.

ووفقاً لمواقع فنية عديدة مثل The Hollywood Reporter وVariety، وقعت أنجلينا على بطولة فيلم الإثارة والتشويق "هؤلاء من يتمنون موتى Those Who Wish Me Dead"، والمتوقع استناده على رواية تحمل نفس الاسم للكاتب مايكل كوريتا، ومن إخراج تايلور شريدان الذى سيكون ايضاً مسئولاً عن التصوير.

وتحكى القصة عن صبى فى الرابعة عشرة من عمره يشهد جريمة قتل وحشية، وفى وقت لاحق، يحصل على هوية مزيفة ويتم إخفاؤه فى برنامج مهارات الحياة البرية للمراهقين المضطربين بينما يذهب القتلة إلى أى مدى ضرورى من أجل العثور عليه.



انتهت انجلينا من تصوير Maleficent II اغسطس الماضى

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم فى مايو القادم، عندما يختتم شيريدان تصوير الموسم الثانى من مسلسله " Yellowstone" ، والذى يقوم بدور البطولة فيه النجم كفين كوستنر.

وانتهت أنجلينا مؤخراً من تصوير الجزء الثانى من فيلم Maleficent أواخر أغسطس 2018، ومن المقرر أن يتم عرضه لأول مرة فى الولايات المتحدة فى 29 مايو 2020، وكانت النجمة البالغة من العمر 43 عاماً قد قالت فى عدد من المناسبات إنها تريد التقاعد من التمثيل والتركيز أكثر على الكتابة وتربية أطفالها الستة، وتوجهت إلى تجربة الإخراج السينمائى كان أبرزها In The Land Of Blood And Honey فى 2011، و Unbroken فى 2014، و First They Killed My Father عام 2017.