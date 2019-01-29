شكرا لقرائتكم خبر عن هيعملها ولا ايه.. فان ديزل يثير الشكوك حول مشاركته فى Avengers: Endgame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال متبقى عدة أشهر على طرح الجزء الجديد من سلسلة أفلام الأكشن والخيال العلمى Avengers: Endgame، الذى ينتظرها ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم، والمقرر وصوله إلى قاعات السينما فى الخامس من يوليو المقبل. وأثار "ديزل" الكثير من الشكوك حوله، بعد نشر صورة لشخصية Groot التى يؤدى الأداء الصوتى لها، بجوار الممثل "كريس هيمسوورث" صاحب شخصية Thor، وشخصية الأرنب من سلسلة أفلام Guardians of the Galaxy.

وكتب ديزل تعليقا على الصورة التى نشرها قائلا "ثور، لقد التقيتك بعيد ميلادى 2010 فى جزيرة "بورتوريكو" الجميلة، لم أتخيل ابدأ أن شركة "مارفل" ستجمعنا معا، من هو متحمس لرؤية فيلم Avengers: Endgame !؟".



فان ديزل

سرعان ما انتشرت الكثير من التخمينات المتعلقة بالجزء الجديد من السلسلة الشهيرة، والتى رجح معظمهم عودة شخصية "Groot" التى يؤدى الأداء الصوتى لها "فان ديزل"، بعد أن قضى عليها الشرير ثانوس فى الجزء الأخير مع الكثير من الأبطال الخارقين.

استطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "المنتقمون" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمون واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.