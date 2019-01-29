نهال عنبر ومنال سلامة بطلتا «الحكاية نور» على مسرح الهناجر الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، العرض المسرحى «الحكاية نور» الخميس المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساء، على مسرح الهناجر، ويسبق العرض افتتاح معرض لوحات فنية لذوى الإعاقة بعنوان "أنامل ساحرة" .
"الحكاية نور" عرض مسرحى تفاعلى موجه "لذوى الاحتياجات الخاصة" بطولة نهال عنبر ، منال سلامة ، هدى إدريس ، و د. احمد بيرو ، وزينة و محمد السباعي و محمد الحناوي و الشباب فادى يوسف ، ومحمد سلطان ، محمد صلاح ، مصطفى ديشة والطفل سيف أحمد، فكرة د. نجلاء العسيلى ، تأليف محمد السباعي ومحمد الحناوى ، ألحان وتوزيع بورا وإخراج احمد سمير ريان .
المسرحية تدور حول نعمة الإبصار إذ يرى الانسان من خلالها العالم ، بشرا ، كائنات ، أحداثا وتعبيرات ولكن
ماذا لو حرم شخص من تلك النعمة وغاب النور عن حياته ، هل يظل أسيرا للظلام أم يبحث عن نور آخر وهبات الخالق التى لا نبصرها فى غفلة من الزمن ، ويطرح العرض تساؤلا؛ هل الحكاية حكاية نور الإنسان أم النور الذى يضىء العقول والقلوب .
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