شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر ومنال سلامة بطلتا «الحكاية نور» على مسرح الهناجر الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، العرض المسرحى «الحكاية نور» الخميس المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساء، على مسرح الهناجر، ويسبق العرض افتتاح معرض لوحات فنية لذوى الإعاقة بعنوان "أنامل ساحرة" .

"الحكاية نور" عرض مسرحى تفاعلى موجه "لذوى الاحتياجات الخاصة" بطولة نهال عنبر ، منال سلامة ، هدى إدريس ، و د. احمد بيرو ، وزينة و محمد السباعي و محمد الحناوي و الشباب فادى يوسف ، ومحمد سلطان ، محمد صلاح ، مصطفى ديشة والطفل سيف أحمد، فكرة د. نجلاء العسيلى ، تأليف محمد السباعي ومحمد الحناوى ، ألحان وتوزيع بورا وإخراج احمد سمير ريان .

المسرحية تدور حول نعمة الإبصار إذ يرى الانسان من خلالها العالم ، بشرا ، كائنات ، أحداثا وتعبيرات ولكن

ماذا لو حرم شخص من تلك النعمة وغاب النور عن حياته ، هل يظل أسيرا للظلام أم يبحث عن نور آخر وهبات الخالق التى لا نبصرها فى غفلة من الزمن ، ويطرح العرض تساؤلا؛ هل الحكاية حكاية نور الإنسان أم النور الذى يضىء العقول والقلوب .