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كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 11:31 صباحاً -
شارك الفنان المصري محمد عطية نجم برنامج “ستار أكاديمي” بموسمه الأول الجمهور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة بدا فيها طفلاً وتحمله والدته.
وعلّق عطية على الصورة موجهاً رسالة لوالدته أعرب فيها عن حبّه الشديد لها حيث قال:”حبيبتي وقوتي وسندي… أجمل حاجة في حياتي… ماما سامية”.
ومن ناحية أخرى كان طرح عطية 5 أغانٍ من ألبومه الجديد “بعد الثلاثين”، كان آخرها أغنية “بتاع بنات”. ومن المُقرّر أن يطرح الأغاني المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا الطفل نجم ستار أكاديمي بموسمه الأول.. خمنوا من هو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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