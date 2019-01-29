هذا الطفل نجم ستار أكاديمي بموسمه الأول.. خمنوا من هو!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 11:31 صباحاً -

شارك الفنان المصري ​محمد عطية​ نجم برنامج “ستار أكاديمي” بموسمه الأول الجمهور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة بدا فيها طفلاً وتحمله والدته.

وعلّق عطية على الصورة موجهاً رسالة لوالدته أعرب فيها عن حبّه الشديد لها حيث قال:”حبيبتي وقوتي وسندي… أجمل حاجة في حياتي… ماما سامية”.

ومن ناحية أخرى كان طرح عطية 5 أغانٍ من ألبومه الجديد “بعد الثلاثين”، كان آخرها أغنية “بتاع بنات”. ومن المُقرّر أن يطرح الأغاني المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة.