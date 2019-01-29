نجوى كرم تردّ على الهجوم الذي تعرّضتْ له بسبب حفل الدكتورة خلود!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدتْ الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، أنّه ليس كل من يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعيّ، من أهل الاختصاص، وبعضهم "لا يسوون" أو على قدر ضئيل من الأخلاق، لافتةً، إلى أنّه ينبغي على الفنان الاطلاع للأمام، دون النظر وراءه للانتقادات، حتى لا يضيع.

وردّتْ نجوى كرم في مقابلة تلفزيونية، على الانتقادات التي وُجّهت لها في ليلة رأس السّنة، بسبب إحيائها حفلاً خاصًا للفاشينيستا الكويتية، دكتورة خلود، للإعلان عن جنس جنينها، مؤكّدة، أنّ كلّ خطواتها بالحياة تتّخذها بثقة، وعزّة نفس وفخورة بإحيائها للحفل، لأنّها كانت وسط أصدقائها، ومن يريد أنْ يتحدّث، فلا مشكلة لدي.

وأكّدتْ النجمة اللبنانية، أنّها لم تتخيّل أبدًا، أن تَحدث هذه الضجّة بسبب إحيائها لحفل دكتورة خلود، لأنّها تعرف جيدًا الهدف من زيارتها والحفل، مضيفةً، أنّها تحبّ أنْ تفرح من فترة لأخرى، مع أصدقائها بالغناء والرّقص.

كما أبدتْ نجوى كرم، استغرابها من الانتقادات، التي وجهت لها من بعض الأشخاص، بسبب جرأة فستانها، بحفل توقيع عقدها الجديد مع "روتانا"، قائلة: "يا لطيف بكليباتنا هيك عم نلبس ما بفهم شو بدن واللي عم بيحكي يتفضل ينزل على الساحة ويفرجني".

وأعربتْ شمس الأغنية اللبنانية، عن سعادتها بمشاركتها هذا العام من جديد، بعد غياب عدّة سنوات بمهرجان "هلا فبراير" بالكويت، موضّحةً، أنّها تتمنّى أنْ تقدّم حفلاً ناجحًا، ويستمع الجمهور إلى أغانٍ جديدة، ومتنوعة منها.