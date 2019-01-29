ّإيميلي راتاجكوسكي وكيندال جينر بالزّيّ نفسه بالمصادفة في حدث رياضي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لدى كيندال جينر، و إميلي راتاجكوسكي، الكثير من القواسم المشتركة، فكلتاهما عارضتا أزياء شهيرتان في العشرينات من العمر، وكلتاهما تملكان قاعدة جماهيرية ضخمة، على شبكات التواصل الاجتماعي، وكلتاهما ظهرتا على أغلفة العديد من المجلات العالمية، وعلى ما يبدو فإنهما أيضًا، تملكان خزانتين مُتطابقتين.

ففي أحدث ظهور لهما، لحضور مباراة لكرة السلّة في فيلادلفيا، ارتدتيا بلوزات سوداء، بياقة مدوّرة.

وحضرتْ كيندال جينر المباراة، لمشاهدة صديقها المشهور، لاعب كرة السلّة، بن سيمونز، ونسّقتْ بلوزتها السّوداء مع زوج من أقراط الهوب الذهبية، وبنطلون جلديّ، وحقيبة سبيدي المصغّرة من لويس فيتون.

وفي الوقت نفسه، حضرتْ راتاجكوفسكي المباراة، برفقة زوجها سيباستيان بير - مكلارد، مرتدية نفس الكنزة السّوداء على شكل فستان قصير ونسّقته مع بوت من جلد عالٍ حتى الرّكبة، من جلد التمساح، باللّون الأزرق، وحزام من جلد الثعبان.

فمن منهما توفّقتْ في اختيار اطلالتها بالكنزة السّوداء، ذات الياقة المدوّرة؟