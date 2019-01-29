محمد حداقي يكشفُ حقيقة وضعه الصّحيّ الخطير

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دفع انتشار شائعة وجود الفنان السوريّ، محمد حداقي، في المستشفى بوضع خطير، إلى الظهور مساء الأحد، في فيديو بثّ مباشر، وهو يقود سيارته في أحد شوارع العاصمة السورية دمشق، مطمئنًا جمهوره أنه بخير، وأنّ كلّ ما انتشر عنه ليس إلا إشاعة، تنال من أصحابها، قبل أنْ تنال منه.

وأضاف حداقي، أنّ بعض الضعفاء ينتظرون أنْ يعلنوا شماتتهم به، معتذرًا منهم، لعدم وجوده في هذه الحالة الصّحيّة الخطيرة، التي قد تعبّر عن أمنياتهم. مُطمئنًا من يُحبّه، أنّه بخير.

وكانت قد انتشرتْ إشاعة مساء الأحد، تتحدّث عن نقل الفنان حداقي، إلى المستشفى، بسبب جلطة دماغية، لتنقل بعض الصّفحات هذا الخبر، وتطلبُ من الجمهور الدعاء له، قبل أنْ يخرج بعض الفنانين المقرّبين من محمد حداقي، مكذّبين لهذه الإشاعة، ومن ثمّ خرج حداقي ليلاً، ليقطع كلّ شكّ حول حقيقة وضعه الصحيّ.

من جانب آخر، بدأ الفنان محمد حداقي تحضيراته للموسم الدراميّ المقبل، عبر مسلسل "كونتاك"، إخراج حسام الرنتيسي، وإنتاج إيمار الشام، وهو عمل اجتماعيّ ناقد، مكوّن من حلقات منفصلة متّصلة.