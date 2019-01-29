نيللي كريم تلحق بدراما رمضان في اللحظات الأخيرة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: لحقت الفنانة نيللي كريم بالدراما الرمضانية في اللحظات الاخيرة مع انطلاق التحضيرات لمسلسل جديد ستقوم ببطولته لشهر رمضان المقبل. وهو العمل الذي كان قد توقف لأسبابٍ انتاجية منذ عدة أشهر، ويكتبه وائل درويش وعمرو الدالي، ولم يتم الاستقرار على اسمٍ نهائي له حتى الآن مع تواصل كتابة سيناريو الحلقات حتى نهاية الشهر المقبل. علماً أنه من المتوقع انطلاقة التصوير قبل منتصف شهر فبراير للحاق بالعرض الرمضاني.

مخرج المسلسل أحمد مدحت بدأ بترشيح الأبطال الذين سيشاركون مع "كريم " في خلال جلسات العمل التي يعقدها المنتج جمال العدل، فيما سينطلق التصوير بعد اكتمال فريق العمل وتوقيع العقود.



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