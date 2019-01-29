هبة طوجي تُحيي حفل عيد الحب بمصر

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعود الفنانة اللبنانية هبة طوجي للتواجد في الحفلات بمصر من خلال حفلٍ غنائي كبير يجري التحضير له في الوقت الراهن ليقام بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

وسيُقام الحفل مساء يوم 15 فبراير المقبل داخل أحد الاماكن الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس. علماً بأن تذاكره ستُطرح خلال الأيام القليلة المقبلة وسط توقعات بنفاذها سريعاً نظراً لازدياد عدد محبيها في مصر، خاصةً بعد حفلها الأخير خلال شهر أبريل من العام الماضي،

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