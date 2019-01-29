منذر رياحنة يتحدَّث عن دوره في مسلسل "ماذا لو"

كشفت النجم الأردني منذر رياحنة أنه يعشق الدراما العربية بشكل عام، وهذا ما دفعه إلى المشاركة في المسلسل الكويتي "ماذا لو"، ويستعد أيضا للمشاركة في عمل مسرحي محلي.

وقال منذر رياحنة، خلال حديث خاص له إلى "لايف ستايل"، إن الفنان الناجح الذي يستطيع المشاركة في أي عمل عربي سواء مصري أو لبناني أو خليجي أو مغربي، ويقدم عملا يستحق المشاهدة، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى يزور الكويت، متمنّيا أن يقدّم عملا جيدا يليق بمستوى الجمهور العربي.

وأكد الأردني على أن الدور صعب إذ يقدم دور زوج يتعرض لأزمة صحية، ومن خلال الأحداث نشاهد كم الصبر والمعاناة التي يمر بها الزوجان وبخاصة أنهما ارتبطا بعد صراع وتتوالى الأحداث، ويشاركه البطولة الفنانون: خالد أمين وحسن إبراهيم وروان مهدي ونور الغندور وعبدالله التركماني وعلي الحسيني وليلى عبدالله وأسيل عمران وعبدالله عبدالرضا وغرور صفر وأحمد بن حسين وضاري عبدالرضا وعلي ششتري وغرور، ومن تأليف فيصل البلوشي، ومعالجة درامية عدنان بالعيس، ومن إخراج حسين دشتي، أما عن المسرح فأوضح رياحنة أنه بعيد عن المسرح منذ فترة، لكنه قرّر أن يشارك في مسرحية كويتية خلال هذا العام.

وعلّق على مسلسل "أبوعمر المصري" في رمضان الماضي مع الفنان أحمد عز قائلا: "سعدت بمشاركتي في هذا العمل المتميز، وبخاصة أنه مع نخبة من نجوم الوسط الفني المصري مثل أحمد عز الذي استمتعت بالتعاون معه، فهو ملتزم بالمواعيد وحريص على أدق تفاصيل المسلسل بالكامل، وأُحب العمل مع هؤلاء الأشخاص الذين ينظرون بعين الاهتمام إلى المشروع ككل ولا يشغلهم دورهم فقط".

وأوضح أن المسلسل تناول شخصية محامٍ شاب قادم من أقصى الصعيد إلى القاهرة يتعرّض لعملية "غسل دماغ" نتجت عنها شخصية مختلفة تماما، وكان الهدف من المسلسل تسليط الضوء على هذا التيار الذي يجرف الشباب البسيط عبر أبطال العمل، وكل منهم قادم من خلفية ثقافية مختلفة.

وأفاد رياحنة بأن أولوياته في مشاركته في عمل ما من عدمه هي الشخصية التي يُقدّمها، فإن وجدها جذابة يُوافق على الفور، مشيرا إلى أنه لا يلتفت إلى الأجر أو موقع اسمه على التتر.

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