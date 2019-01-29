حسن الرداد يُؤكِّد على حُبّه لتقديم الكوميديا الهادفة

القاهرة - محمد عمار
صرّح الفنان حسن الرداد بأنّ حماته الفنانة دلال عبدالعزيز سيدة حنونة وتمتلك قلبا كبيرا ودائما دمعتها قريبة، موضحا أنه سعيد بأن لديه أما ثانية وهي دلال التي دائما تقوم برعايتهم جميعا وتطمئن عليهم باستمرار.
وأضاف حسن الرداد، خلال تصريح خاصّ له إلى "لايف ستايل"، أنه يتمنى للفنانة دلال عبدالعزيز كل الصحة والنجاح، مشيرا إلى أنها هي والفنان الكبير سمير غانم دائما يعشقان الأسرة ويعشقان أصدقاءهما وهما دائما داعمان لنجاحنا في الشحياة، وبيّن أنه يفتخر بأنه جزء من هذه العائلة.
وتحدّث عن آخر أعماله قائلا إنه يستعدّ لتقديم أحد الأفلام في السينما خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يحبّ تقديم الكوميديا الهادفة وتقديم الأدوار الجديدة، موضحا أنه من مدرسة نور الشريف الذي قدم معه بداية قوية في مسلسل "الدالي".
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