عمرو عابد يكشّف عن دوره في "دماغ شيطان"

كشّف الفنان عمرو عابد، أنه انتهى من تصوير جميع مشاهده خلال السياق الدرامي لفيلم "لما بنتولد"، للمخرج تامر عزت، وينتظر طرحة خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية، مشيرًا إلى أن الفيلم في المراحل النهائية من مونتاج ومكسانج وغيرها.

وقال عابد في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، أنه أوشك على الانتهاء من تصوير جميع مشاهده، خلال السياق الدرامي لفيلم "دماغ شيطان"، حيث لا يتبقى له سوى يوم واحد، على أن ينتظر طرحة في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه يُجسد خلال أحداث الفيلم، "شخصية ناصر"، وهو موظف في الشهر العقاري ومتزوج وزوجته على في الشهور الأخيرة من الحمل، وأثناء ذهابهم لولادة زوجته، تحدث جريمة قتل تغير مجري الأحداث في الفيلم رأس على عقب، وتحدث العديد من المفاجآت التي سيتم الكشّف عنها حينما يتم طرح الفيلم في السينمات خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن فيلم "دماغ شيطان"، تأليف عمرو الدالى، وإخراج كريم إسماعيل، وبطولة باسم سمرة، ورانيا يوسف، وسلوى خطاب، ووليد فواز، ونادية خيري وعمرو عابد.

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