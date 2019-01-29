ريهام عبد الغفور سعيدة لاشتراكها في "الملك لير"

أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن سعادتها بوقوفها على المسرح، للمرة الثانية أمام الفنان يحيى الفخراني، في مسرحية "الملك لير"، موضحة أنها ستؤدي في العرض الجديد دور الابنة الوسطى، بعد أن كانت تُقدم عام 2001 دور ابنة الملك لير الصغرى.

وقالت إنها تعشق هذا العمل، وتحديدًا مع الفنان يحيى الفخراني، التي قدمت معه مسلسل "آخر ملوك الصعيد"، مشيرة أن مسرحية "الملك لير" لها معها ذكريات كثيرة، أهمها أنها كانت في بداية مشوارها.

وبيّنت ريهام أنّ عملها في المسرحية، أكسبها ثقة كبيرة في مواجهة الجمهور، مؤكّدة أن أعمال شكسبير، من الممكن أن تُعرض في أي وقت طالما أن هناك عرض فكرة ومضمون جديد.

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