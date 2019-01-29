ليلى علوي سعيدة لرئاستها التحكيم في مهرجان أسوان

القاهرة - سارة عبد الستار
كشّفت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها وامتنانها لاختيارها رئيسة للجنة تحكيم الفيلم الطويل، في الدورة الثالثة من مهرجان أسوان، المقرر إقامتها من 20 إلى 26 فبراير/ شباط المقبل.
وقالت، في تصريح خاص لـ "لايف ستايل"، "شرف لي كبير اختياري رئيسًا للجنة تحكيم ضمن مهرجان أسوان، الذي يُعد من أكبر وأهم المهرجانات السينمائية التي تُقام داخل مصر.
يُذكر أن النجمة المصرية ليلي علوي، قد سبق لها رئاسة وعضوية لجان التحكيم في مهرجانات دولية، منها مهرجان أبو ظبي لأفلام البيئة وقرطاج في تونس، ودمشق في سورية والقاهرة السينمائي.
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