شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم "يوسف والرداد".. نجوم يدخلون السباق الرمضانى فى اللحظات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العديد من النجوم فى تصوير أعمالهم المقرر أن يشاركوا بها فى السباق الرمضانى المقبل هذا العام منذ فترة ولم يتبق سوى 3 أشهر على موسم رمضان، إلا أن فى اللحظات الأخيرة هناك بعد من النجوم أعلنوا انضمامهم للموسم الرمضانى خلال الساعات الماضية ليلحقوا بزملائهم ومشاركتهم فى السباق الرمضانى.

ويرصد ”الخليج 365” المسلسلات التى انضمت لسباق رمضان 2019 فى اللحظات الأخيرة خلال السطور التالية:

النجم عمرو يوسف أعلن انضمامه لموسم رمضان من خلال مسلسل تعاقد عليه مؤخراً ويتم الاعلان عن تفاصيله بعد انتهاء الجهة المنتجة من إبرام التعاقدات مع باقى النجوم، الذين يشاركون فى العمل ويتولى اخراجه المخرج محمد سلامة وهو من تأليف نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج.

ولم يستقر صناعه على الاسم النهائى للعمل حتى الآن وبعد انتهاء محمد سلامة مخرج العمل من معاينة الديكورات يستقر صناعه على اسم المسلسل وانطلاق التصوير أول فبراير المقبل.

اما مسلسل "قابيل" فيجمع بين كل من الفنان محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل للمخرج كريم الشناوى وتأليف محمد صقر،للمنافسة فى السباق الرمضانى المقبل، والذى انطلق تصويره امس الأحد فى الديكورات المخصصة للعمل.

ويواصل فريق العمل التصوير اليوم الاثنين فى احد مولات الشيخ زايد وتجمع المشاهد بين أبطال العمل .





بدأ الفنان حسن الرداد التحضير لمسلسل جديد بعنوان "الابن الـ 13" ليخوض به السباق الرمضانى المقبل، من تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى.

ويواصل القائمون على المسلسل اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة والاتفاق معهم بشكل رسمى، وذلك تمهيداً لانطلاق تصوير أول مشاهد العمل خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تم ترشيح عدد من الفنانين وفى انتظار الموافقة بشكل رسمى منهم.

ويشهد الموسم منافسة بين الفنان حسن الرداد وزوجته إيمى سمير غانم للمرة الأولى، فى السباق الرمضانى، حيث يقدم كل منهما مسلسل من بطولته بعد العديد من الأعمال التى قدماها سويًا سواء فى الدراما أو السينما خلال الفترة الأخيرة، ولكن الاختلاف سيكون فى مضمون العملين إذا تعتمد إيمى على الكوميديا فى مسلسلها فيما يقدم حسن مسلسلا اجتماعيا.

وفى اللحظات الأخيرة انضمت ايضاً النجمة نيللى كريم لموسم دراما رمضان حيث تحضر لمسلسل جديد من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل وإخراج أحمد مدحت وتبتعد هذا العام عن النكد تماماً وتقدم شخصية مميزة وخفيفة الظل فى إطار رومانسى اجتماعى.





ومن المقرر أن ينطلق التصوير مطلع شهر فبراير المقبل بعد انتهاء مخرج العمل أحمد مدحت من معاينة الديكورات الخاصة بالعمل وانتهاء التعاقد بين الأبطال الذين يشاركونها فى بطولة العمل.