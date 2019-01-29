محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان سامح حسين عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" بوستر فيلمه الجديد "عيش حياتك"، وعلق على البوستر: "دعواتكم". الفيلم من بطولة سامح حسين، وتأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وأجازت الرقابة الفيلم كجمهور عام. ​

كانت هذه تفاصيل خبر سامح حسين يطرح بوستر "عيش حياتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.