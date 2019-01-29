شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شاعرا عربيا يتنافسون على لقب "أمير الشعراء" في أبوظبي الثلاثاء والان مع التفاصيل

تبدأ، مساء الثلاثاء، أولى حلقات البث المباشر من الموسم الثامن من برنامج "أمير الشعراء"، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وذلك على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وفقا للعين الإخبارية.

ويبدأ الشعراء الـ20 اعتباراً من الحلقة المباشرة الأولى للبرنامج مسيرة المنافسة على اللقب، واستعراض مواهبهم الشعرية أمام لجنة التحكيم، والتي تضم كلا من الدكتور علي بن تميم والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض، وتقدم البرنامج الإعلامية لجين عمران.

ويتنافس الشعراء خلال المرحلة الأولى ضمن 5 حلقات مباشرة، وفي كل حلقة يتنافس 4 شعراء، حيث يقوم أعضاء لجنة التحكيم بتقييم الدرجات بنسبة 50%، وتؤهل اللجنة في كل حلقة شاعراً واحداً إلى المرحلة الجديدة من المنافسة، وللمشاهدين أحقية التصويت بنسبة 50% لاختيار شعرائهم المفضلين من الثلاثة المتبقين في كل أمسية، وفي بداية الحلقة المقبلة يتأهل اثنان من الشعراء الحاصلين على أعلى نسبة تصويت من المشاهدين إلى المرحلة الثانية.

وفي المرحلة الثانية، التي تتكون من 3 حلقات يتنافس خلالها في كل أمسية 5 شعراء، وتكون نسبة اللجنة في هذه المرحلة 50%، مع تأهيل شاعر واحد مباشرة للمرحلة المقبلة، وفي المقابل تكون نسبة تصويت المشاهدين 50%، حيث يتنافس الشعراء الـ4 الباقون على تصويت المشاهدين طوال أيام الأسبوع للحصول على فرصة التأهل.

وفي بداية الحلقة التي تليها وبعد إعلان النسب النهائية، يتم الإعلان عن تأهل الشاعر الحاصل على أعلى نسبة تصويت من المشاهدين، مُضافة إلى نسبة لجنة التحكيم.

أما المرحلة الثالثة، قبل النهائية، فيتنافس الشعراء الـ6 المتأهلون في أمسية مليئة بالإثارة، وتقدم لجنة التحكيم الدرجات بنسبة 60%، حيث تقسم إلى 30% تعطى في هذه الحلقة، و30% تعطى في الحلقة النهائية، في حين يجري التصويت لهم مع نهاية الأمسية ولمدة أسبوع من قبل المشاهدين الذين يملكون نسبة 40% من الدرجة.

ومع بداية الحلقة النهائية، يغادر الشاعر الحاصل على أقل نسبة من مجموع التصويت ونسبة الـ30% من اللجنة، وتنحصر المنافسة بين 5 شعراء فقط سيواصلون التحدي للوصول إلى اللقب، وتقوم اللجنة بإعطاء الشعراء الـ30% المتبقية، ويتم في نهاية الحلقة جمع درجات اللجنة مع درجات التصويت وإعلان النتائج النهائية، وتحديد المراكز من الأول إلى الخامس، وتتويج الفائز بلقب أمير الشعراء للموسم الجديد.