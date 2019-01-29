شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..استئناف تصوير "الواد سيد الشحات" فى مدينة الإنتاج الاعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم أحمد فهمى وهنا الزاهد، اليوم الثلاثاء، تصوير مشاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" فى أحد ديكورات مدينة الإنتاج الاعلامى بعد إجازة يوم واحد حصل عليها فريق العمل أمس الاثنين.

وصور أبطال المسلسل أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن عدداً من المشاهد الأسبوع الماضى ما بين منطقة المنيل استديو الأهرام، ومن المقرر أن يستمر التصوير فى المدينة فترة باعتباره أكبر ديكور بأحداث العمل.

"الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وخطيبته هنا للمرة الأولى ومن المقرر أن يظهر فى الحلقات عدد من الفنانين كضيوف شرف مثلما فعل أيضاً فى "ريح المدام"، لاسيما وأن العمل يعتمد على الحلقات المنفصلة.