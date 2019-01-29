شكرا لقرائتكم خبر عن مونولوجست الإسماعيلية مسعد القص: صعيدى أنقذ حياتى بعد ما قدمت أول نكتة عن الصعايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المونولوجست مسعد القص أن رحلته الفنية بدأت من سبعينيات القرن الماضى وحصل على شهرة كبيرة بين فنانى المونولوج الساخر، وكان من أشهر الفنانين فى الإسماعيلية ومحافظات إقليم القناة واشتهر بنكته على الصعايدة رغم أنه صعيدى وتعليقاتة على ماتشات الكورة بشكل ساخر.

ويقول القص بدأت حياتى الفنية فى أواخر السبعينيات فى الإسماعيلية بعد عودة الأهالى من الهجرة، وكنت فى فرح بقرية أبو عطوة على بعد 3 كيلومتر من الإسماعيلية وأول نكتة قلتها عن الصعايدة ولسوء حظى كان الفرح كله صعايدة ولولا أحد الأهالى وهو صعيدى كان زمانى ميت.



المونولوجت مسعد القص



قدمت اسكتشات عن الكورة بشكل ساخر وكنت أول معلق رياضى صعيدى على كرة القدم واشتهرت بنكتة "أعمل حيطة ياولد" وكان أول ألبوم وزع ما يقرب من 10 ملايين شريط كاسيت، والناس قالت أنت دمك خفيف ممكن تعمل مونولوجات وما كدبتش خبر وبدأت فى الغناء والمونولوجات وعملت فرقة "الجوع الكافر" بعدها ومونولوجات "والله ونضفت يا مسعد"

وتناولت العديد من الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مونولوجات كثيرة وسافرت إلى معظم محافظات مصر وأيضا بعض الدول العربية، وقدمت حفلات كثيرة وتم تسجيل عدد منها للقناتين الأولى والثانية وقتها.



مسعد القص صاحب اشهر تعليق رياضى أعمل حيطة ياولد



وقدمت من خلال فرقة الجوع الكافر مجموعة من النكت حول سلوكيات بعض الأشخاص وأتذكر نكتة مثلا "واحد بلدياتنا دهس مواطن بسيارته راحوا النيابة وكيل النيابة سال بلديتنا أنت ما نبهتوش ليه قالوا يابية أنا أديته كلاكس ونور عالى وواطى أعمله أية فسأل وكيل النيابة الضحية أنت إزاى ماخدتش بالك قالوا يابيه أنا كنت فى الدكان".

"واحد سواق ركبت معاه ست سألها فى المراية تعرفى تسوقى قالت له لا ماعرفش قالها أنا دسوقى"، "واحد بلدياتنا قرر إنه يصطاد فى الغابة بطريقة جديدة عن طريق الموسيقى أخد كمنجته وراح الغابة جات الظرافة عزف لها نامت اصطادها وبعدها جاء النمر عمل نفس الشيء وجاء الأسد عزف لكن الأسد أكله وفيه قردين قاعدين على الشجرة بيراقبوا الموقف واحد منهم بيقول لزميله مش قلت لك هيقع مع الأسد الأخرس".



الفنان مسعد القص يتحدث للزميل جمال حراجى



وعن سبب تسميته بالقص قال أنا أسمى مسعد محمد أحمد ولا يوجد فى أسمى "القص" لكن أطلقوا عليا لقب القص لأنى بعين وحدة، ولم انزعج من التسمية بل كانت سر شهرتى فى عالم الفن والتقيت بعدد كبير من الفنانين فى مصر وكل الفنانين يعرفونى من الزعيم عادل إمام إلى حمادة هلال مرورا بكل نجوم الكوميديا فى مصر لأنى بدأت مشوارى عام 1982 قاربت على الأربعين عاما.